السياسية مون يحث الاتحاد العمالي الشامل على الامتناع عن الإضراب

حث الرئيس "مون جيه إين" بقوة الاتحاد العمالي الشامل على الامتناع عن الإضراب العام المزمع عقده يوم الغد الأربعاء.

وفي لقائه الأسبوعي مع رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أمس الاثنين، قال مون إن الوقت الآن حرج، حيث يستقر وضع وباء كورونا ويستعد الجمهور للانتقال إلى الحياة الطبيعية اعتبارا من شهر نوفمبر، وفي حالة استمرار النقابة العمالية في إضرابها، دعا الرئيس إلى اتخاذ تدابير مضادة في المجالات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس مثل رعاية الأطفال والوجبات المدرسية، والاستجابة بسرعة وحزم لأي عمل من الأعمال غير القانونية، بما في ذلك انتهاكات قواعد الحجر الصحي.

ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء "كيم" بإقناع النقابة العمالية، وتمنى أن تتوصل إلى قرار حكيم.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الكوري لنقابات العمال مسيرات احتجاجية يوم الغد الأربعاء للترويج لقضايا العمل في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية العام القادم.









