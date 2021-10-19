زلزالان طبيعيان يضربان تشانغ جين في كوريا الشمالية

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تم رصد زلزالين طبيعيين ضربا المنطقة الشمالية الشرقية من كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، أنه تم رصد الزلزال الأول بقوة 2,6 درجة بمقياس ريختر على بعد حوالي أربعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من منطقة "تشانغ جين" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" في الساعة 6:41 من صباح اليوم، بينما تم رصد الزلزال الثاني بقوة 2,8 درجة على بعد أربعة كيلومترات من شمال شرق "تشانغ جين" في الساعة 6:45 صباحا.وقال التقرير إن الزلزالين طبيعيان ويفترض أنهما لم يسببا أي أضرار.وأشار التقرير إلى أن هذين الزلزاليْن قد جاءا بعد وقوع زلزال طبيعي آخر بقوة 2,4 درجة على بعد 36 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من منطقة "كيل كو" في مقاطعة شمال "هام كيونغ"، أول من أمس الأحد.