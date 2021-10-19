اجتماع بين رؤساء مخابرات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في سيول

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من المنتظر أن يعقد اجتماع في العاصمة الكورية سيول اليوم الثلاثاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ووفقا لتصريحات أدلى بها مصدر حكومي، سيعقد "بارك جي وان" رئيس جهاز المخابرات الوطنية الكورية اجتماعا مغلقا صباح اليوم الثلاثاء مع "أفريل هينز" مديرة وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية، و"هيرواكي تاكيزاوا" مدير المخابرات بمجلس الوزراء الياباني. وسوف يكون هذا هو أول اجتماع بينهم منذ خمسة أشهر، أي منذ اجتماعهم في طوكيو في مايو الماضي.ومن المتوقع أن يشارك رؤساء المخابرات تقييماتهم بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، وكذلك مناقشة اقتراح الرئيس "مون جيه إين" لإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقد وصلت "هينز" و"هاكيزاوا" إلى كوريا الجنوبية يومي الأحد والاثنين على التوالي. وأجرى بارك محادثات ثنائية منفصلة معهما أمس الاثنين لشرح اقتراح سيول بشأن إعلان نهاية الحرب، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.كما التقت "هينز" مع مدير مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي "صوه هون" أمس أيضا لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.