استمرار الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا في مستوى ألف

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنه تم اكتشاف 1073 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ليظل الرقم اليومي في مستوى أقل من 1100 حالة، لليوم الثاني على التوالي.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، فإن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها طوال يوم أمس الاثنين قد رفعت عدد الحالات المتراكمة إلى 344 ألفا و518 حالة.وارتفعت الحصيلة اليومية بمقدار 23 مقارنة باليوم السابق، لكنها انخفضت بمقدار 274 مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي.وأضافت الوكالة أن عدد الإصابات اليومية ظل في مستوى يزيد عن ألف منذ يوم 7 يوليو، عندما بلغ وقتها ألفا و211 إصابة.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألف و48 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 25 حالة بين الوافدين من الخارج.