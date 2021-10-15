افتتاح معرض سيول الدولي للصناعات الفضائية والدفاعية اليوم

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افتتح اليوم الثلاثاء معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في مطار سيول بمدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي، بمشاركة 440 شركة من 28 دولة، وسوف يستمرانعقاده حتى الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.ويقام معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع كل عامين منذ عام 2009.ويتم في هذا المعرض الكشف عن المقاتلة الشبح "إف-35 إيه" لأول مرة أمام الجمهور منذ أن تم نشرها في سلاح الجو الكوري قبل 3 سنوات و7 أشهر.كما تم عرض نموذج للصاروخ جو- أرض طويل المدى، الذي تقوم حاليا شركة "إل آي جي نكسوان" الكورية بتطويره لتركيبه في المقاتلة "كي إف - 21".ومن بين المعروضات الأخرى أنواع من الطائرات بدون طيار ذات أشكال ومصادر طاقة مختلفة، منها الهجينة والهيدروجينية.ويتضمن المعرض أيضا 31 نوعا من المعدات الأرضية، بما في ذلك صواريخ ومدفعيات ودبابات وعربات مدرعة ومركبات قتالية.وعلى هامش المعرض، يقوم أكثر من 300 مسؤول حكومي وعسكري من 45 دولة بزيارة لكوريا الجنوبية لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز التعاون في الصناعات الفضائية والدفاعية.