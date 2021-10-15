الحكومة الكورية تعين 89 منطقة كمناطق منخفضة السكان

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حددت الحكومة الكورية 89 مدينة ومقاطعة ومنطقة في أرجاء مختلفة من البلاد على أنها مناطق ينخفض فيها عدد السكان، لتكون خاضعة للدعم الحكومي من أجل المساعدة على إعادة جذب السكان إليها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الداخلية مثل هذا التصنيف، بعد تطوير مؤشر يقيس حالة الانخفاض السكاني في منطقة ما.ومن بين المناطق المحددة: إقليم كوهونغ بمقاطعة جنوب جولا، وإقليم كونوي بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث ستحصل هذه المناطق على إعانات سنوية تبلغ تريليون وون لتخصيصها في خلق فرص عمل لجذب الشباب من أجل زيادة عدد السكان هناك.وسوف يتم منح تلك المناطق أيضا نقاطا إضافية خلال مراجعة مشروعات الدولة التي تبلغ قيمتها 2.56 تريليون وون، والتي تهدف إلى المساعدة في التغلب على الانخفاض السكاني.ومن المقرر تجديد التعيين كل خمس سنوات، مع إجراء مراجعات محتملة للنظام خلال العامين القادمين ليتم من خلالها تعيين مناطق أخرى إضافية.