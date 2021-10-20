السياسية انطلاق أكبر تجمع لرجال الأعمال من أصل كوري في سيول

بدأ أمس الثلاثاء حوالي 1200 من رواد الأعمال من 46 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، اجتماعات مؤتمر الأعمال الكوري العالمي التاسع عشر الذي يستمر ثلاثة أيام حتى يوم الغد الخميس، في فندق "لوتي ورلد" في جنوب سيول.



وبعث الرئيس "مون جيه إين" برسالة تهنئة للمؤتمر قرأها رئيس مؤسسة الكوريين في الخارج "كيم سونغ جون" خلال حفل الافتتاح، حيث قال إن كوريا الجنوبية كانت أول دولة في العالم من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تحقق انتقالا ناجحا من دولة نامية إلى دولة متقدمة.



وقال "مون" أيضا إن رجال الأعمال الكوريين في الداخل والخارج كان لهم الفضل في مساعدة البلاد على تحقيق ذلك الإنجاز، واصفا إياهم بأنهم "دبلوماسيوها الاقتصاديون".



وتحت شعار "ثورة صناعية رابعة واتفاقية خضراء جديدة استجابة لتغير المناخ"، أصدر المشاركون إعلانا أمس الثلاثاء تعهدوا فيه ببذل الجهود والتعاون لمساعدة كوريا الجنوبية على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة كربونيا بحلول عام 2050.