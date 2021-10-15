كوريا الشمالية تؤكد أنها أطلقت صاروخا باليستيا وتصف تجربتها بأنها ناجحة

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أكدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي من غواصة في اليوم السابق. وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد أمس الثلاثاء قد أجرته أكاديمية علوم الدفاع باستخدام نفس الغواصة التي أطلقت أول صاروخ باليستي من نفس الطراز قبل خمس سنوات.ووصف التقرير الاختبار الجديد بأنه ناجح، وقال أيضا إن الصاروخ الأحدث مجهز بتقنيات متطورة للتحكم والتوجيه، وأنه سيساهم بشكل كبير في تقدم تقنيات الدفاع الكورية الشمالية وتعزيز العمليات البحرية تحت الماء.ويقول بعض المراقبين إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ بالأمس هو نفس الصاروخ الذي تم الكشف عنه خلال المعرض الدفاعي الكوري الشمالي يوم 11 أكتوبر. ولم يحضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختبار الأمس.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي في البحر الشرقي في وقت سابق من يوم أمس، من المياه الواقعة شرق مدينة "شين بو" الساحلية الشمالية الشرقية، حيث يقع حوض بناء السفن في كوريا الشمالية.