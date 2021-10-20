واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتشدد على الحوار

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نددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.وفي إيجاز إعلامي أمس الثلاثاء، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي بأنه انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهديد للمنطقة، وحثت النظام الحاكم في بيونغ يانغ على الامتناع عن ارتكاب أي استفزاز إضافي.وقد تم رصد كوريا الشمالية أمس الثلاثاء وهي تطلق ما يُفترض أنه صاروخ باليستي من مدينة "شين بو" الساحلية في شمال شرق البلاد. وأكدت بيونغ يانغ اليوم الأربعاء أنه صاروخ باليستي جديد أطلق من غواصة، ووصفت الإطلاق التجريبي بأنه ناجح.وأضافت "ساكي" أن الإطلاق الصاروخي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية، مشيرة إلى أن اقتراح الولايات المتحدة بالاجتماع مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان ودون شروط مسبقة، لا يزال ساريا.ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ردا مماثلا على الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي في رد على استفسار مكتوب من وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.