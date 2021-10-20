سيول وواشنطن وطوكيو تناقش إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

Photo : Getty Images Bank

أعرب كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عن مخاوف بلادهم بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا أمس، ودعوا بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار.وأطلع الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "نوه كيو دوك" الصحفيين أمس الثلاثاء على نتائج اجتماعه مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، في واشنطن، في وقت سابق، حيث قال إن المسؤولين الثلاثة تشاركوا تقييماتهم للوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي من غواصة. وقال إنهم اتفقوا جميعا على أنه من المهم للغاية إدارة الوضع بشكل مستقر، وقرروا مراقبة الظروف ذات الصلة عن كثب والحفاظ على التنسيق الوثيق من أجل استئناف سريع لعملية السلام.كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بشأن هذه المحادثات، قالت فيه إن المسؤولين النوويين الثلاثة أجروا مناقشات حول القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، وأكدوا مجددا على تعهد الدول الثلاث بالتعاون من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي وتخفيف التوتر.