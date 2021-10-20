الإفراج عن الشخصية الرئيسية في فضيحة تطوير الأراضي

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تم الإفراج عن محامٍ كان محور فضيحة تطوير أراضي مدينة "صونغ نام"، بعد ما يقرب منيومين من استجواب الادعاء له بشأن دوره المزعوم في القضية.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية اليوم الأربعاء إنه أفرج عن "نام أوك" بعد منتصف الليل بقليل، بعدما تم القبض عليه فور وصوله من الولايات المتحدة صباح أول من أمس الاثنين. وأوضح مسؤول في النيابة العامة أنه تم إطلاق سراح "نام" لأن التحقيق في الشبهات المحيطة به لم يتم الانتهاء منه في غضون 48 ساعة ضمن فترة صلاحية الاعتقال الطارئ، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا تحديد ما إذا كان الادعاء سيطلب أمرا قضائيا بالقبض عليه مجددا.ومن المرجح أن تستدعيه النيابة مرة أخرى للمزيد من الاستجواب. ويعتبر "نام" واحدا من بين أربع شخصيات رئيسية في مشروع البناء الضخم في مدينة "صونغ نام"، بمن في ذلك "كيم مان بيه" أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه يو" لإدارة الأصول، و"يو دونغ كيو" نائب رئيس شركة "صونغ نام للتطوير" التي تمتلك أكبر حصة في المشروع.ويُزعم أن المحامي "نام" لعب دورا رئيسيا في القضية وحصل على حوالي 100,7 مليار وون من خلال شركته باستثمار 87,21 مليون وون.