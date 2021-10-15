تجهيز أول صاروخ فضائي كوري لإطلاقه غدا الخميس

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تم نقل الصاروخ "نوري"، وهو أول صاروخ فضائي كوري جنوبي، إلى منصة الإطلاق قبل موعد إطلاقه التاريخي المقرر له يوم الغد الخميس.ووفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، غادر الصاروخ وحدة التجميع في مركز "نارو" الفضائي في مدينة "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب "جولا"، في الساعة 7:20 من صباح اليوم في رحلته إلى منصة الإطلاق، والتي يبلغ طولها 1,8 كيلومتر.ومن المقرر أن يتم تركيب الصاروخ في المنصة قبل ظهر اليوم، ثم متابعة الاستعدادات في فترة ما بعد الظهر، بما في ذلك التوصيلات وإجراء فحوصات.ومن المرجح أن يتم الإطلاق في الساعة 4 من بعد ظهر الغد الخميس، ولكن قد يتم تأجيل موعد الإطلاق إلى وقت آخر فيما بين يوم الجمعة ويوم 28 أكتوبر حسب الظروف الجوية والمشكلات الفنية. وسوف يتم الإعلان عن الوقت المحدد قبل ساعة ونصف من الإطلاق من قبل الوزارة ومعهد كوريا لأبحاث الفضاء.ويعد "نوري" هو أول صاروخ يتم تطويره باستخدام التكنولوجيا الكورية. وإذا نجحت عملية الإطلاق، فستصبح كوريا الجنوبية سابع دولة على مستوى العالم تنجح في إطلاق قمر صناعي بقدراتها الخاصة.