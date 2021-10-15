كوريا الجنوبية تبلغ عن 1571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 1571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك ألف و556 حالة محلية المصدر، منها 501 حالة في سيول، و582 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و75 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و67 حالة في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، أما الـ15 حالة الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة خلال فترة السبعة أيام الماضية ألفا و480 حالة، مسجلا بذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي منذ عطلة عيد الحصاد "تشوسوك".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا ألفين و698 حالة وفاة حتى الآن.ومن ناحية أخرى، تم تطعيم 78.9% من عدد سكان البلاد بالجرعة الأولى من اللقاحات، بينما تم تطعيم 66.7% بالجرعتين الكاملتين.