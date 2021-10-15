الرئيس مون يؤكد أن الدفاع الوطني القوي يهدف إلى تحقيق السلام

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أن الدفاع الوطني القوي يهدف إلى تحقيق السلام.وأضاف الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع اليوم الأربعاء في مطار سيول بمدينة صونغ نام بمقاطعة كيونغ كي، أن كوريا الجنوبية ستعمل على تحقيق السلام بالتعاون مع المجتمع الدولي من خلال السعي إلى بناء قوات ذكية تعتمد على أحدث العلوم والتكنولوجيا.وقال إن الصناعة الدفاعية تعد محورا رئيسيا للدفاع عن حياة وممتلكات الشعب، مؤكدا أنها صناعة استراتيجية وطنية أساسية ذات إمكانات نمو واعدة.وأشار إلى أن الحكومة الكورية قد سعت إلى تنمية الصناعة الدفاعية لتتناسب مع عصر الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث صادرات الصناعة الدفاعية.وأكد أن كوريا ستسعى لتوطين محركات الطائرات ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن الوطني وتقوية القدرات الأساسية في صناعة الطيران.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الرئيس "مون" معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع منذ عام 2017.ووصل الرئيس "مون" إلى مطار سيول على متن مقاتلة كورية من طراز "إف إيه - 50" لحضور حفل الافتتاح.