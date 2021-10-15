مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن صواريخ كوريا الشمالية

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طبقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأجنبية، فإن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بناء على طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا صباح الغد الخميس حسب توقيت كوريا، بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة.وتعد هذه الجلسة الطارئة الثانية من نوعها التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن صواريخ كوريا الشمالية منذ بداية أكتوبر الجاري.وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة طارئة مماثلة في أوائل أكتوبر بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت، لكنه يصدر بيانا مشتركا بسبب الفجوة في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في المجلس.ومن جانبه، أدان البيت الأبيض الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة، لكنه أكد أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف الحكومة الأمريكية الداعي إلى إجراء حوار مع بيونغ يانغ.وفي اجتماع عقد أمس الثلاثاء في واشنطن بين المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أعربت الدول الثلاث عن القلق من صواريخ كوريا الشمالية، لكنها أكدت ايضا على أهمية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن.