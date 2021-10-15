الحكومة الكورية تدرس تخفيض ضريبة الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

Photo : YONHAP News

تدرس الحكومة الكورية إمكانية تخفيض ضريبة الوقود، وسوف يتم الإعلان عن الإجراءات ذات الصلة في غضون الأسبوع القادم.جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" في جلسة تفتيش برلماني عقدت اليوم الأربعاء، حيث قال إن الحكومة تدرس تخفيض ضريبة الوقود ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.وأضاف "هونغ" أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن خلال الأسبوع القادم.وقد تجاوزت أسعار النفط العالمية 80 دولارا للبرميل الواحد، وتجاوز سعر اللتر الواحد من البنزين في كوريا الجنوبية 1730 وون، أي 1.47 دولار.وكانت الحكومة الكورية قد خفضت من قبل ضريبة الوقود بشكل مؤقت في الفترة من نوفمبر من عام 2018 ولمدة 10 أشهر عندما تجاوزت أسعار النفط العالمية 80 دولارا للبرميل الواحد.