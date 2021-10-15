صندوق النقد الدولي يشيد بالإجراءات الاحترازية الكورية في مواجهة كورونا

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أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كوريا الجنوبية لمواجهة وباء كورونا.وفي هذا السياق، قرر صندوق النقد الدولي الإبقاء على توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام عند مستوى 4%، فيما خفض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي.وكان الاقتصاد العالمي قد بدأ يتمتع بانتعاش في أوائل هذا العام بفضل انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، والسياسات المالية التحفيزية التي اتخذت مختلف دول العالم، لكنه تدهور مرة ثانية بسبب ظهور المتحور "دلتا" لفيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام.لكن صندوق النقد الدولي حافظ على توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي الكوري عند 4.3% دون أي تغيير.وقال مدير مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي "لي تشانغ يونغ" إن كوريا الجنوبية تتعامل مع فيروس كورونا بشكل أفضل بالمقارنة مع الدول الأخرى.وأشار إلى أن زيادة الصادرات الكورية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك أشباه الموصلات، تدفع الاقتصاد الكوري.وأكد "لي" على ضرورة أن تطلق كوريا الجنوبية استراتيجية الخروج من أزمة وباء كورونا لاستعادة سلامتها المالية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة الرئيسية بدأت تخفض الأموال التي وسعت إنفاقها لمواجهة جائحة كورونا.