كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول صاروخ فضائي مطور محليا

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تطلق كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي مطور محليا اليوم الخميس، حيث سيتم إطلاق الصاروخ "نوري" في الساعة 4 من بعد ظهر اليوم في مركز "نارو" الفضائي في مدينة "كو هنغ"، التي تقع على بعد 473 كيلومترا إلى الجنوب من سيول.وسوف يتم تحديد الوقت الفعلي للإطلاق قبل ساعة ونصف من ذلك الموعد بعد التحقق من أحوال الطقس وسرعة الرياح على ارتفاع 10 كيلومترات، واحتمالات الاصطدام بأجسام فضائية.يُذكر أن الصاروخ "نوري" مكون من 3 مراحل، وسيقوم بوضع قمر صناعي افتراضي وزنه 1.5 طن في المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع يتراوح بين 600 إلى 800 كيلومتر.ومن المتوقع أن يستغرق الصاروخ 16 دقيقة و7 ثوان بعد الإطلاق للوصول إلى المدار.وإذا تمت عملية الإطلاق بنجاح، فسوف تصبح كوريا الجنوبية سابع دولة على مستوى العالم تمتلك قدرات مستقلة لإطلاق أقمار صناعية من أراضيها.وقد تم حظر الوصول عن طريق البر إلى المناطق الواقعة على بعد 3 كيلومترات من مركز الفضاء لمخاوف تتعلق بالسلامة منذ صباح اليوم.