ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الحادي عشر

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.ووفقًا لما ذكره البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، استقر مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات عند 111.13 نقطة في سبتمبر، بزيادة 2% عن الشهر السابق.وبذلك سجل المؤشر الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم في المستقبل نموا للشهر الحادي عشر على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي، كما ظل يسجل مستويات قياسية جديدة لستة أشهر متتالية منذ أبريل.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 7.5%، وهو أكبر نمو على أساس سنوي منذ أبريل 2011.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.3% في سبتمبر.ويعزى الارتفاع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفحم ومنتجات النفط، التي نمت بنسبة 2.1% على أساس شهري.