مصرع شخص وإنقاذ اثنين بعد انقلاب سفينة صيد بالقرب من دوكدو

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عثرت قوات حرس السواحل الكورية على جثة شخص وتم إنقاذ شخصين أمس الخميس بعد انقلاب سفينة صيد كان يحمل 9 أفراد قبالة جزر دوكدو في اليوم السابق، ولا يزال الستة الآخرون في عداد المفقودين.وقد انقلبت السفينة التي تزن 72 طنا في المياه على بعد 168 كيلومترا شمال شرقي جزر دوكدو في الساعة 2:24 بعد ظهر أمس الأربعاء، وكان على متنها 3 كوريين جنوبيين و4 صينيين واثنين من إندونيسيا.وحشدت قوات حرس السواحل 14 غواصا للبحث عن الناجين صباح الخميس، حيث عثروا على عضو الطاقم المتوفى في غرفة القيادة. وتحاول السلطات حاليا تحديد هويته.وأنقذت سفينة صيد خاصة اثنين من أفراد الطاقم الصينيين يوم الخميس في المياه بالقرب من موقع الحادث. وتم نقلهما جوا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في جزيرة "أوللونغ".وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الأشخاص الستة الذين ما زالوا في عداد المفقودين.