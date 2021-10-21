سيول وواشنطن تبحثان مسألة الإعلان عن نهاية الحرب

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صرح كبير المفاوضين النوويين في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "نوه كيو دوك" أمس بأنه أجرى مع المبعوث الخاص للشؤون الكورية الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية "صونغ كيم" مباحثات جدية وعملية بشأن الإعلان عن نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية.وبعد اختتام زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، التقى "نوه" بصحفيين في مطار "إنتشون" الدولي حيث وصف المناقشات ذات الصلة بأنها تجري بشكل جدي، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات عمل بعد أن تم إجراء مباحثات رفيعة المستوى بين البلدين، بما في ذلك المباحثات على مستوى وزيري الخارجية ومستشاريْ الأمن القومي.وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية من غواصة مؤخرا، أوضح أن كبار المفاوضين النوويين الكوري الجنوبي والأمريكي والياباني أصدروا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلق بلادهم واتفقوا على ضرورة استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.وردا على سؤال حول احتمال قبول بيونغ يانغ اقتراح الإعلان عن نهاية الحرب، قال إنه يدرس محتويات التعليقات والكلمات الصادرة من كوريا الشمالية بشكل دقيق، كما أعرب عن تطلعه لإجراء المزيد من المباحثات ذات الصلة مع المبعوث الأمريكي الخاص مرة أخرى في سيول في نهاية هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي إلى كوريا الجنوبية غدا الجمعة ويلتقي مع كبير المفاوضين الكوري "نوه" بعد غد السبت.