سام سونغ الخامسة عالميا من حيث قيمة العلامة التجارية

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تجاوزت قيمة العلامة التجارية لشركة سام سونغ للإلكترونيات مستوى 70 مليار دولار هذا العام، لتحتل بذلك المركز الخامس على مستوى العالم.وصرحت الشركة الكورية اليوم بأن قيمة علامتها التجارية التي كشفت عنها أمس شركة "إنتر براند" للاستشارات الخاصة بالعلامات التجارية الدولية في تقرير بعنوان "100 علامة تجارية دولية"، قد بلغت 74 مليارا و600 مليون دولار لتحتل المركز الخامس عالميا في هذا المجال.تجدر الإشارة إلى أن قيمة العلامة التجارية لسام سونغ زادت هذا العام بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي لتسجل أعلى نسبة نمو في هذا المجال.وكانت سام سونغ قد احتلت المركز التاسع عالميا في عام 2012 لتدرج لأول مرة في قائمة الشركات العشرة الأولى ذات أعلى قيمة في العلامة التجارية، ثم جاءت في المركز السادس في عام 2017، ثم الخامس في عام 2020.وقالت سام سونغ إن شركة إنتر براند اختارت من بين الأسباب الرئيسية في قيمة علامة سام سونغ التجارية، إعادة هيكلة الإدارة تركيزا على العملاء، وأنشطة الإدارة المستدامة، وطرح عدد من المنتجات الابتكارية، واستمرارية الاستثمارات الرامية إلى قيادة التقنيات المستقبلية بما في ذلك الذكاء الصناعي والجيل الخامس من الاتصالات والروبوتات.