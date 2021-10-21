انطلاق الاستعدادات لإطلاق الصاروخ نوري

Photo : YONHAP News

تجري حاليا الاستعدادات لإطلاق أول صاروخ فضائي كوري الصنع "نوري" تمهيدا لإطلاقه بعد ظهر اليوم.وعقدت لجنة مراقبة الإطلاق اجتماعا في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، من أجل مناقشة موعد الإطلاق، كما بدأت عملية سحب طاقم العمل من محيط منصة الإطلاق أيضا.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الإطلاق في حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بعد تحليل العوامل الجوية المختلفة بما في ذلك سرعة الرياح، وأيضا إمكانية التصادم مع أجسام فضائية، وذلك في اجتماع سيعقد في الساعة الثانية من بعد الظهر، حيث من المرجح أن تجري عملية الإطلاق كما هو مخطط لها في الساعة الرابعة.وقبل 10 دقائق من الإطلاق سيبدأ جهاز الكمبيوتر ذو الصلة في العد التنازلي بحيث يتم إطلاقه آليا.ومن المتوقع أن يستغرق الصاروخ 16 دقيقة و7 ثوان بعد الإطلاق للوصول إلى المدار المستهدف الذي يبلغ ارتفاعه 700 كيلومتر فوق سطح الأرض.يُذكر أن الصاروخ "نوري" سيقوم بوضع قمر صناعي افتراضي وزنه 1.5 طن في المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع يتراوح بين 600 إلى 800 كيلومتر.وقد تم حظر الوصول عن طريق البر إلى المناطق الواقعة على بعد 3 كيلومترات من مركز الفضاء لمخاوف تتعلق بالسلامة منذ صباح اليوم. وقد تم سد الطرق البحرية والجوية بالقرب من اتجاه الإطلاق قبل ساعتين من الإطلاق.