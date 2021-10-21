كوريا الشمالية تواصل البحث والتطوير في مجال الصواريخ المتقدمة

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قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم إنها ستشغل المزيد من الأجهزة من أجل تقوية عمليات استكشاف الصواريخ الكورية الشمالية، كما ستعمل على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.وأضافت الوزارة في تقرير قدمته إلى لجنة التفتيش البرلمانية على الحكومة، أن بيونغ يانغ مستمرة في أعمال البحث والتطوير في مجال الصواريخ، كما أن القوات الكورية الشمالية تمارس تدريبات عسكرية إضافية مع التركيز على القوة العسكرية الرئيسية بعد إنهاء المناورات العسكرية الصيفية الأخيرة، وأيضا تستمر في تعزيز منشآت الحراسة في المناطق الحدودية من أجل منع هروب الجنود الكوريين الشماليين إلى الجنوب، وتشدد السيطرة على سفن صيد الأسماك الكورية الشمالية والصينية بمناسبة حلول موسم صيد الأسماك في البحرين الشرقي والغربي.وأكدت الوزارة أنها ستتحول إلى وضعية الاستجابة الفورية في حالة التقاط إشارات كورية شمالية غير عادية من خلال تشغيل المزيد من الأجهزة ذات الصلة بالاستكشاف والاعتراض، مشيرة إلى أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدير أجهزة للمعلومات والمراقبة والاستطلاع بشكل متكامل ومشترك، وتحافط على نظام تقاسم المعلومات في الوقت الفعلي.كما أوضحت الوزارة أن الحوار الدفاعي المتكامل بين سيول وواشنطن الذي عقد في سيول مؤخرا أعاد التأكيد على الالتزام الأمريكي بالردع النووي، وقد ناقش سبل تعزيز الردع للتعامل مع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الكورية الشمالية.