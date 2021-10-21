استمرار الانخفاض في الاكتفاء الذاتي من الأرز في كوريا

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اتضح أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز في كوريا الجنوبية قد استمرت في الانخفاض خلال الخمس سنوات الماضية، كما انخفض المخزون الحكومي من الأرز ليصل إلى أقل مستوى له على الإطلاق.ووفقا لتقرير قدمته وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إلى النائب البرلماني "صو سام صوك" من الحزب الديمقراطي الحاكم في اللجنة البرلمانية الخاصة بالزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أمس، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز 92.8% في عام 2020، بعد أن كانت قد بلغت 101% في عام 2015.ونظرا لأن الأرز يلعب دورا كبيرا في دعم نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء، فإن هذا الانخفاض يثير القلق بشأن حدوث المزيد من التدهور في وضع الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء.يشار إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء في كوريا بلغت 45.8% في عام 2020، إلا أنها لا تتجاوز 10.2% في حالة استثناء الأرز.ومن ناحية أخرى بلغ حجم المخزون الحكومي من الأرز أقل مستوياته، حيث أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة أن المخزون كان قد بلغ مليونا و390 ألف طن في عام 2017 ليصبح هذا العام أكثر الأعوام من حيث كمية المخزون خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن المخزون انخفض في نهاية سبتمبر الماضي إلى 150 ألف طن، وهو ما يمثل تُسع ما كان عليه في عام 2017.ويذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تنصح مختلف الدول الأعضاء بتخزين ما بين 17% و18% من كمية الاستهلاك السنوية على الأقل بشكل دائم من أجل الأمن الغذائي.وبناء على ذلك، يبلغ الحد الأدنى من المخزون المحلي الكوري من الأرز ما بين 700 ألف و800 ألف طن سنويا.