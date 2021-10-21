تأجيل موعد إطلاق الصاروخ الفضائي نوري إلى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم

Photo : YONHAP News

أعلنت اللجنة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفضائي الكوري "نوري" أنها أرجأت موعد الإطلاق إلى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بدلا من الساعة الرابعة كما كان مقررا من قبل، وأوضحت أنه يمكن تعديل موعد الإطلاق مجددا في حالة اشتداد قوة الريح على ارتفاع 10 كيلومترات فوق سطح الأرض، مشيرة إلى أنه إذا حدث خلل حتى بعد بدء عملية الإطلاق، فسوف يتم وقف الإطلاق آليا.وفيما يتعلق بتأجيل موعد الإطلاق بساعة واحدة، أوضحت اللجنة أن الفحوصات التي أجريت على النظام الفرعي والصمام الداخلي للصاروخ استغرقت المزيد من الوقت بما يصل إلى حوالي ساعة.وقال معهد أبحاث الفضاء إنه حدثت مشكلة في النظام الفرعي، ولذلك قام المسؤول عنه بفحص الموقع، لكنه لم يجد أي خطأ في الصاروخ.وبدءا من الساعة الثانية و22 دقيقة من بعد ظهر اليوم بدأت عملية شحن الصاروخ بالوقود، ثم شحن العامل المؤكسد بدءا من الساعة الثالثة.