انطلاق أول صاروخ فضائي مطور محليا في كوريا الجنوبية

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انطلقت أول مركبة إطلاق فضائية مطورة محلية في كوريا الجنوبية، والتي تُعرف باسم الصاروخ "نوري".وتم إطلاق الصاروخ من مركز "نارو" الفضائي الواقع في مدينة "كوهيونغ" بمقاطعة "جولا" الجنوبية، في الساعة 5 مساء اليوم الخميس.وقال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (كاري) إن الصاروخ "نوري" استكمل جميع إجراءات الطيران في حوالي الساعة 5:30 مساء. ويقوم المعهد الآن بتحليل البيانات لتحديد نجاح عملية الإطلاق. وسيتم عقد مؤتمر صحفي بمجرد اكتمال التحليل، والذي يُتوقع أن يستغرق حوالي 30 دقيقة أخرى.ويهدف الصاروخ "نوري" الذي يزن 200 طن إلى وضع قمر صناعي وهمي يبلغ وزنه 1.5 طن في المدار حول الأرض. وإذا تم إطلاقه بنجاح فستصبح كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تتمتع بقدرات مستقلة لإطلاق الأقمار الصناعية من أراضيها إلى المدار.