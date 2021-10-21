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السياسية

إطلاق ناجح لأول صاروخ فضائي كوري مع عدم وصوله للمدار

Write: 2021-10-21 18:59:21Update: 2021-10-21 19:47:12

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح الصاروخ "نوري"، أول صاروخ فضائي تطوره كوريا محليا، من مركز "نارو" الفضائي في مدينة "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب "جولا"، في الساعة 5 من مساء اليوم الخميس، لكنه لم ينجح في توصيل قمر صناعي افتراضي يبلغ وزنه 1.5 طن إلى المدار حول الأرض.
وقال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء "كاري" إن الصاروخ "نوري" استكمل جميع عمليات الطيران في حوالي الساعة 5:30 مساء، بما في ذلك انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ
الذي يزن 200 طن، حيث قطع مسافة تبلغ 700 كيلومتر.
وقد ألقى الرئيس كلمة من مركز نارو الفضائي أشاد فيها بنجاح إطلاق الصاروخ رغم عدم وصوله إلى المدار، وأعرب عن أمله في أن يتم إجراء عملية الإطلاق القادمة بنجاح في مايو من العام القادم.
وتقوم اللجنة المسؤولة عن الإطلاق حاليا بتحليل مسار الصاروخ لمعرفة أسباب عدم وصوله إلى المدار حول الأرض، وسوف تعلن نتائج تحليلها في وقت لاحق.
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