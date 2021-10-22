الحكومة الكورية تدرس تخفيض ضريبة الوقود لتحقيق استقرار الأسعار

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تدرس الحكومة الكورية تخفيض ضريبة الوقود طوال موسم الشتاء القادم أو لمدة أطول، لتعويض ارتفاع أسعار النفط الخام.وقال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء "هونغ نام كي" خلال جلسة تدقيق برلمانية أمس الخميس إن تخفيض ضريبة الوقود سيساعد بدرجة كبيرة في تخفيض أسعار المستهلكين، وألمح إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الإجراءات ذات الصلة في وقت ما من الأسبوع القادم.وأضاف أن تخفيض الضريبة سيظل ساري المفعول على الأرجح طوال فصل الشتاء.وقد وصل سعر خام دبي في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام عند 82.28 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي، بارتفاع عن متوسط سعره في سبتمبر البالغ 72.63 دولار.ومن المتوقع أن يظل التخفيض الضريبي المؤقت ساريا من نوفمبر حتى مارس من العام القادم.