المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية

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يبدأ الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" زيارة إلى كوريا الجنوبية الغد السبت، لإجراء محادثات حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.وسوف يجتمع "كيم" مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو دوك" غدا السبت لمناقشة القضايا الرئيسية في المنطقة.ويتركز الانتباه على ما إذا كان "كيم" سينقل موقف الولايات المتحدة من مقترح سيول بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية كطريقة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وتسعى كوريا الجنوبية إلى إعلان نهاية الحرب كوسيلة لإعادة بناء الثقة مع بيونغ يانغ وإعادتها إلى طاولة المفاوضات.ومن المتوقع أن يشارك المبعوث الأمريكي نتائج المناقشات الداخلية التي أجرتها الحكومة الأمريكية بشأن ذلك الإعلان.ومن المرجح أيضا أن يحلل كبار المبعوثين النوويين تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة، وتداعياتها المحتملة.