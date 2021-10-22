وكالة الطاقة الذرية تحذر من توسع الأنشطة النووية لكوريا الشمالية

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حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية قد توسع على مر السنين، منذ طرد مفتشي الوكالة من كوريا الشمالية في عام 2009.وقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" هذا التقييم أمس الخميس في ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز "ستيمبسون"، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية يقع مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال "غروسي" إنه مقارنة بعام 2009، فإن البرنامج النووي لكوريا الشمالية "اتسعت أنشطته جغرافيا وامتدت في جميع أنحاء البلاد".ورفض التعليق عندما سئل عن القدرة النووية لكوريا الشمالية واحتمال وجود منشآت نووية غير مجمع "يونغ بيون"، حيث قال إنه بصفته مفتشا فلا يحب التكهن بالقدرات النووية.وشدد "غروسي" على أن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية قد تكون جارية في أي مكان يقع تحت سيطرة بيونغ يانغ.