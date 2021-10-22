تسجيل 1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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ظلت الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا فوق مستوى 1400 حالة لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل ألف و440 حالة إصابة طوال يوم أمس الخميس، ليرتفع عدد الحالات التراكمي إلى 348 ألفا و969 حالة.ولم تتغير الحصيلة اليومية تقريبا عن اليوم السابق، كما انخفضت بأكثر من 240 إصابة عن الأسبوع السابق. وقد انخفض عدد الحالات اليومي إلى أقل من 1500 حالة لأول مرة خلال 14 أسبوعا في أحد أيام الجمعة.ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 1420 إصابة محلية المصدر، و20 حالة لدى الوافدين من الخارج.وشكلت منطقة العاصمة 80.6% من الحالات المحلية حيث سجلت 1145 حالة، وتم تسجيل 275 حالة إصابة خارج منطقة العاصمة.وتم تسجيل 16 حالة وفاة أخرى، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2725 حالة وفاة، فيما بلغ معدل الوفيات 0.78%.وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 7 عن اليوم السابق ليصل إلى 342 مريضا.