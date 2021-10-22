يون صوك يول يجدد الأسف على تصريحاته بشأن الرئيس الأسبق جون دو هوان

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أعرب "يون صوك يول" المتنافس على ترشيح حزب "قوة الشعب" المعارض للانتخابات الرئاسية القادمة، عن أسفه للتصريحات التي كان قد أدلى بها حول الرئيس الكوري الأسبق "جون دو هوان".جاء ذلك بعد مرور يومين على إدلائه بتصريحات قال فيها إن "جون" قد أجاد السياسة باستثناء الانقلاب العسكري وقمع حركة الثامن عشر من مايو، وقد تعرض بسبب تلك التصريحات لانتقادات الكثيرين.وقد أعرب "يون" عن أسفه عن تلك التصريحات بعد أن تزايدت الانتقادات الموجهة ضده بسبب تأخره في التراجع عن تلك التصريحات، وقال إن هناك مبررات لديه للإدلاء بتلك التصريحات.ومن جانبه أعرب زعيم الحزب المعارض "لي جون صوك" عن الأسف على تصريحات "يون"، وذلك خلال زيارته إلى منطقة "هونام"، حيث قال إن أسف "يون" غير كاف وأن أفكاره في هذا الشأن تختلف عن توجه الحزب.كما أعرب منافسه على ترشيح الحزب "هونغ جون بيو" عن اعتقاده بأن "يون" لم يعرب عن الأسف بشكل واضح، وهو ما أدى إلى استمرار الجدل حول تلك التصريحات، مما جعل "يون" يعرب عن أسفه مرة أخرى.وكتب "يون" على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه يأسف على الذين عانوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "جون"، وأكد على أن التصريحات التي كان قد أدلى بها كانت غير موفقة.