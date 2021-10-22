انتهاء اجتماع مجلس الأمن دون إصدار بيان حول صواريخ كوريا الشمالية

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اختتم مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ من غواصة من منطقة "شين بو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" يوم الثلاثاء الماضي، ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان مشترك.وعقد مجلس الأمن الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ناقش فيه إصدار بيان يندد كوريا الشمالية، لكنه لم يصل إلى اتفاق في هذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول الغربية تصر على ضرورة إصدار صوت موحد حول مخالفة كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن، وفي المقابل أكدت الصين وروسيا على ضرورة ضبط النفس بالنسبة للدول ذات الصلة، وهو ما أدى في النهاية إلى إخفاق المجلس في إصدار بيان.ومن جانبها أعادت الإدارة الأمريكية التأكيد على تمسكها بخطة إجراء الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط.ويقول المراقبون إن ذلك يرجع إلى أنها تدرك أنه لا يمكن حل القضية النووية وقضية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بالطرق سلمية دون استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.وفي هذه الأثناء قال راديو "صوت أمريكا" إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوتسي" قد وصفت في كلمة عبر الفيديو ألقتها مؤخرا، كوريا الشمالية بأنها "دولة شريرة"، وقالت إن استعراض بيونغ يانغ لقدراتها في أسلحة الدمار الشامل يستهدف بيعها إلى الخارج.