62% زيادة في واردات الصين من الكهرباء من كوريا الشمالية في سبتمبر

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ارتفعت واردات الصين من الكهرباء من كوريا الشمالية بأكثر من 60 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وسط أسوأ أزمة نقص في الطاقة تعاني منها الصين منذ عقود.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أمس الأحد، قفزت واردات الصين من كوريا الشمالية بنسبة 62 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 35 ألفا و974 ميغاواط في ساعة خلال شهر سبتمبر.وقد وصلت واردات الصين من الطاقة من كوريا الشمالية إلى 291 غيغاوات في ساعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 37 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتبلغ قيمة هذه الواردات 11 مليونا و900 ألف دولار أمريكي.وقال التقرير إن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية تحظر تصدير الفحم وخام الحديد والأغذية والمنتجات الزراعية، لكن تجارة الكهرباء غير مقيدة بتلك العقوبات.ويذكر أن واردات الصين من الكهرباء قد زادت من روسيا وميانمار أيضا، لكن تلك الواردات لا تشكل سوى جزء صغير من الإمدادات، وهي غير كافية لتلبية احتياجاتها.