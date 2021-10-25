استدعاء شخصية رئيسية في فضيحة تطوير الأراضي مرة أخرى للاستجواب

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استدعى وكلاء النيابة الذين يحققون في فضيحة تطوير الأراضي في مدينة "صونغ نام" شخصية رئيسية في القضية مرة أخرى للمزيد من الاستجواب.وظهر "كيم مان بيه"، أكبر مساهم في شركة "هوا تشون ديه يو" لإدارة الأصول، للاستجواب في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية صباح أمس الأحد، حيث يواجه اتهامات بإلحاق خسائر بأكثر من 110 مليارات وون لشركة "صونغ نام" للتطوير من خلال تصميم خطة تربح مع رئيس الشركة السابق بالإنابة "يو دونغ كيو" والتي استفاد منها مستثمرو القطاع الخاص.كما يُزعم أن "كيم" منح "يو" 500 مليون وون كجزء من صفقة لدفع ما مجموعه 70 مليار وون.ويخطط الادعاء لطلب مذكرة توقيف بحق "كيم" قريبا، مع توجيه اتهامات إلى "يو" بالفعل بتلقي رشاوى. وعلاوة على ذلك، يخطط الادعاء لاستدعاء مشتبه به رئيسي آخر، وهو "نام أوك" للاستجواب.