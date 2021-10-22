الحكومة الكورية تعقد جلسة استماع عامة بشأن العودة التدريجية إلى الحالة الطبيعية

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تعتزم الحكومة الكورية الكشف عن مخطط لكيفية تحقيق عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية اعتبارا من الشهر القادم.وسوف تعقد الحكومة جلسة استماع عامة في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم الاثنين في المركز الصحفي في وسط سيول، حيث من المقرر أن تعلن عن مشروع خطة العمل للعودة المرحلية إلى الحياة الطبيعية في قطاع الحجر الصحي والقطاع الطبي.وكانت الحكومة قد شكلت في الشهر الماضي لجنة من الخبراء من القطاع الخاص لمناقشة التدابير اللازمة لتحقيق الانتقال التدريجي. وتتكون اللجنة من أربع لجان فرعية مسؤولة عن شؤون الطب والاقتصاد والثقافة والسلامة.وفي جلسة الاستماع العامة اليوم الاثنين، تخطط الحكومة للإعلان عن مسودة تحولات في السياسة للمجال الطبي والاستماع إلى الخبراء والجمهور.وسوف تعلن الحكومة عن خطتها النهائية يوم الجمعة بعد اجتماع للجنة يوم الأربعاء واجتماع آخر للحكومة يوم الجمعة.وفي وقت سابق، اقترحت اللجنة أن ترفع الحكومة القيود المفروضة على ساعات العمل للمطاعم والمقاهي اعتبارا من الشهر القادم، وأيضا تطبيق تصريح اللقاح في المنشآت عالية الخطورة.