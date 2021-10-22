الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تجاوز معدل التطعيمات في كوريا الجنوبية 70%

Write: 2021-10-25 10:44:55Update: 2021-10-25 10:48:24

تجاوز معدل التطعيمات في كوريا الجنوبية 70%

Photo : KBS News

صرح وزير الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية "جون هيه تشول" أمس الأحد بأن معدل تطعيم السكان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تجاوز 70%، لتكون كوريا بذلك ثالث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة التطعيم.
وبذلك أيضا يكون قد تم تطعيم 70% من سكان كوريا الجنوبية بعد 240 يوما من انطلاق حملة التطعيم، فيما حققت ذلك آيسلندا في 199 يوما، والبرتغال في 236 يوما.
 وأضاف الوزير "جون" أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة بلغ 1357 حالة خلال الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي منذ الأسبوع الخامس من سبتمبر الماضي.
وتوقع الوزير الكوري أن يصل معدل التطعيم البلاد إلى 75% في نهاية أكتوبر الجاري.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، قال الوزير "جون" إن الحكومة ستكشف عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأسبوع القادم بعد جمع آراء الخبراء من مختلف القطاعات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;