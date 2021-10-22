تجاوز معدل التطعيمات في كوريا الجنوبية 70%

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صرح وزير الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية "جون هيه تشول" أمس الأحد بأن معدل تطعيم السكان باللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تجاوز 70%، لتكون كوريا بذلك ثالث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة التطعيم.وبذلك أيضا يكون قد تم تطعيم 70% من سكان كوريا الجنوبية بعد 240 يوما من انطلاق حملة التطعيم، فيما حققت ذلك آيسلندا في 199 يوما، والبرتغال في 236 يوما.وأضاف الوزير "جون" أن المتوسط اليومي للإصابات الجديدة بلغ 1357 حالة خلال الأسبوع الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي منذ الأسبوع الخامس من سبتمبر الماضي.وتوقع الوزير الكوري أن يصل معدل التطعيم البلاد إلى 75% في نهاية أكتوبر الجاري.وفيما يتعلق بخطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية، قال الوزير "جون" إن الحكومة ستكشف عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأسبوع القادم بعد جمع آراء الخبراء من مختلف القطاعات.