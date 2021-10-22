الرئيس الكوري يقوم بجولة أوربية في نوفمبر تشمل إيطاليا وبريطانيا والمجر

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أعلنت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" يوم الجمعة الماضي أن الرئيس "مون جيه إين" سيقوم بجولة أوربية تشمل كلا من إيطاليا وبريطانيا والمجر، خلال الفترة من الثامن والعشرين من نوفمبر القادم وحتى الخامس من ديسمبر.وفي أثناء إقامته في العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، سيزور "مون" الفاتيكان يوم التاسع والعشرين من نوفمبر، حيث يجتمع مع قداسة البابا فرانسيس ويبحث معه القضايا المتعلقة بزيارة البابا المحتملة لكوريا الشمالية وعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وسوف تكون تلك هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس "مون" إلى الفاتيكان بعد أن قام بزيارة مماثلة في شهر أكتوبر من عام 2018.وسيحضر الرئيس "مون" قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر، كما سيحضر الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستقام يومي الأول والثاني من ديسمبر في غلاسكو في بريطانيا، حيث يكشف عن خطة الحكومة الكورية لرفع هدفها من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وسيقوم الرئيس "مون" بعد ذلك بزيارة رسمية إلى المجر بناء على دعوة تلقاها من نظيره المجري "يانوش آدير" بدءا من يوم الثاني من ديسمبر وتستمر 3 أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة للمجر منذ أن قام الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" بزيارة لها في عام 2001.