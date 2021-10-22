سيول تدعو للتشاور في الاجتماعات الدولية بشأن تصريف مياه فوكوشيما المشعة

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ستدعو الحكومة الكورية إلى إجراء مناقشات دولية بشأن تصريف اليابان المزمع للمياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.وقالت وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية إنها تخطط لعرض اقتراح لعقد مشاورات حول هذا الموضوع في المؤتمر السنوي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن وبروتوكول لندن والمقرر انعقادها خلال الفترة من اليوم الاثنين الخامس والعشرين، وحتى يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، عبر الفيديو.وأضافت أنها قدمت اقتراحا لمكتب سكرتارية المؤتمر في شهر أغسطس الماضي لتشكيل فريق للعمل على تنظيم مشاورات حول قضية تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما داخل إطار اتفاقية لندن، لكن اليابان عارضت تشكيل ذلك الفريق، قائلة إن مياه محطة فوكوشيما غير خاضعة للمشاورات ضمن إطار اتفاقية لندن.وتخطط الوزارة الكورية للتأكيد على الحاجة إلى التشاور بشأن تصريف اليابان لمياه فوكوشيما في المؤتمر المرتقب، وعرض اقتراح لتشكيل فريق عمل آخر.