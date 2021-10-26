احتجاز أول شخص بموجب القانون الجديد لمكافحة الملاحقة

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تم حجز رجل في الثلاثينيات من عمره بموجب القانون الجديد لمكافحة الملاحقة، لكن القضية ستنتهي دون توجيه أي اتهامات لأن الضحية لا ترغب في فرض عقوبة عليه.وقام مركز شرطة منطقة "دونغ ديه مون" في العاصمة سيول أول من أمس الأحد باحتجاز واستجواب الرجل البالغ من العمر 39 عاما، في أول حالة من نوعها في العاصمة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي. وقالت الشرطة إنه الرجل زار منزل صديقته السابقة عدة مرات ودق جرس الباب، وأرسل أيضا رسائل نصية تهديدية.واتصلت السيدة بالشرطة التي وجهت تحذيرا للرجل، وقالت إنه في حالة استمرار سلوكه، فإنه سيكون مخالفا لقانون مكافحة الملاحقة. وبعد ذلك تم القبض على الرجل بعد أن أرسل رسالة بريد إلكتروني أخرى لتخويف الضحية في اليوم التالي. ومع ذلك، رفضت الضحية توقيع عقوبة عليه، وبالتالي قررت الشرطة إسقاط القضية.