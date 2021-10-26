كوريا توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الفلبين

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أبرمت كوريا الجنوبية اتفاقية للتجارة الحرة مع الفلبين، اليوم الثلاثاء.وأعلن وزير التجارة الكوري "يو هان كو" ونظيره الفلبيني "رامون لوبيز" أن الجانبين توصلا إلى اتفاق في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ووقعا على بيان مشترك في هذا الصدد. وجاءت هذه الاتفاقية بعد 28 شهرا من إطلاق الجانبين مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في يونيو من عام 2019. وقد سعت كوريا الجنوبية لإبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وأبرمت اتفاقيات مع كل من سنغافوره وفيتنام وماليزيا وكمبوديا في السنوات الأخيرة. وبذلك تكون الفلبين هي خامس دولة ضمن آسيان تعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على 94,8% من جميع السلع الواردة من الفلبين، بينما ستزيل الفلبين الرسوم الجمركية على 96,5% من جميع وارداتها من كوريا الجنوبية. وقد اتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية رسميا في المستقبل القريب بعد إجراء المراجعات القانونية والحصول على الموافقة البرلمانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أيضا، وقع الوزير "يو" اتفاقية للتجارة الحرة مع كمبوديا بعد اجتماع عبر الفيديو مع وزير التجارة الكمبودي "بان سوراساك".