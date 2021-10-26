واشنطن تدعو بكين لأداء دور إيجابي في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

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حثت وزارة الدفاع الأمريكية الصين على أداء دور أكبر في المساعدة على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وقال المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" في إفادة صحفية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تعرب عن أسفها العميق إزاء عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية، عندما طُلب منه التعليق على الأمر. وقال "كيربي" إن الصين لديها نفوذ في بيونغ يانغ، وأن هذا التأثير قد يكون مهما للمساعدة في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن الولايات المتحدة تود أن ترى الصين أكثر تعاونا ومساعدة في المصلحة المشتركة للأمن الإقليمي.وتابع المتحدث الأمريكي قائلا إنه يمكن للصين المساعدة من خلال تنفيذ العقوبات المفروضة واستخدام نفوذها في بيونغ يانغ لمساعدة كوريا الشمالية على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالأمن في شبه الجزيرة. وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تريد أن يتحقق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأن السبيل الكبير لتحقيق ذلك هو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، الأمر الذي يمكن للصين أن تقوم فيه بدور إيجابي.