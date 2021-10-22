نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0,3% في الربع الثالث

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تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الكوري قد نما بنسبة 0,3% في الربع الثالث من هذا العام.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر قد بلغ حوالي477 تريليونا و710 مليارات وون، بزيادة نسبتها 0,3% مقارنة بالربع السابق.وقد سجل الاقتصاد الكوري نموا لمدة خمسة أرباع متتالية بعد الانكماش في الربعين الأول والثاني من العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا. ومع ذلك، فإن هذا النمو يعتبر انخفاضا كبيرا مقارنة بـ1,7% في الربع الأول و0,8% في الربع الثاني، مما يثير المخاوف من أنه سيكون من الصعب على كوريا تحقيق نمو بنسبة 4% هذا العام. وكان البنك المركزي الكوري قد حدد في شهر سبتمبر هدف النمو لهذا العام، حيث قال إنه سيكون من الممكن تحقيقه إذا نما الاقتصاد بنسبة 0,6% في الربعين الثالث والرابع.ومن ناحية أخرى زادت الصادرات الكورية بنسبة 1,5%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0,6% في الربع الثالث.