السياسية المحكمة تعيد النظر في مذكرة توقيف رئيس نيابة في فضيحة إساءة استخدام السلطة

ستقرر محكمة محلية ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق رئيس نيابة سابق متهم بالتآمر مع حزب المعارضة الرئيسي للتحقيق مع مسؤولي المعسكر الحاكم.

وسوف تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء للنظر في طلب إصدار مذكرة توقيف بحق "سون جون سونغ".

وقد طلب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين إصدار أمر التوقيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بتهم متعددة، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة.

وقال رئيس المكتب إنه تم تقديم المذكرة لأن "سون" لم يكن متعاونا ورفض عدة استدعاءات لأسباب غير مقنعة. وقد قدم المكتب طلبا قضائيا يوم الأربعاء الماضي باحتجاز "سون" لمدة يومين، لكن تم رفضه.

وكان المكتب يحقق في مزاعم بأن "سون" طلب من "كيم وانغ"، رئيس النيابة السابق والنائب البرلماني حاليا عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، توجيه اتهامات بالتشهير ضد شخصيات موالية للحكومة.









