الحكومة الكورية تطبق تخفيضا مؤقتا في ضريبة الوقود اعتبارا من 12 نوفمبر

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تطبيق تخفيض مؤقت على ضرائب الوقود بنسب 20% المائة اعتبارا من شهر نوفمبر القادم، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على التضخم وسط ارتفاع أسعار النفط.واتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة هذا القرار اليوم الثلاثاء في اجتماع تشاوري حول السياسات، عُقد في مقر البرلمان. وبموجب هذه الخطوة، سيتم تخفيض أسعار البنزين بمقدار 164 وون للتر، بينما سيتم تخفيض أسعار غاز البوتان بمقدار 40 وون، اعتبارا من يوم 12 نوفمبر.وقد قرر المعسكر الحاكم أيضا إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات من الغاز الطبيعي المسال، والتي تبلغ حاليا 2%. وسوف تكون هذه التخفيضات المؤقتة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، أي حتى يوم 30 أبريل القادم.وقالت الحكومة إن هذا التخفيض الذي سيستمر ستة أشهر سيتكلف إجماليا 2,5 تريليون وون، وسوف يمكن لسائقي السيارات التي تعمل بالبنزين توفير 20 ألف وون شهريا إذا كانوا يقطعون مسافة 40 كيلومترا يوميا.