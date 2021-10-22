وزير المالية يعرب عن أسفه لانخفاض الاستهلاك في الربع الثالث

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية إن الوتيرة السريعة للانتعاش الاقتصادي في كوريا، والتي استمرت خلال الأرباع الثلاثة الماضية منذ الربع الثالث من العام الماضي، قد بدأت تتباطأ في الربع الثالث هذا العام.وأضاف الوزير "هونغ" في منشور كتبه في صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء أن السبب الرئيسي في تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي يرجع إلى انخفاض الاستهلاك الناجم عن إجراءات قواعد التباعد الاجتماعي المعززة، والحرارة الشديدة في الصيف الماضي، وارتفاع أسعار حديد التسليح.وأعرب عن أسفه لانخفاض الاستهلاك في القطاع الخاص بسبب عودة انتشار فيروس كورونا.وقال إن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكوري مازالت قائما بسبب مخاطر سلاسل التوريد العالمية، والتضخم المالي المحتمل لفقرات طويلة، ومخاوف التباطؤ الاقصادي في الولايات المتحدة والصين.وأكد الوزير "هونغ" على أن الحكومة ستعمل على إنعاش الاقتصاد من خلال تنفيذ خطتها للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سلس خلال الربع الأخير من هذا العام، وأنها ستبذل أقصى الجهود لتعافي الاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في حياة عامة الشعب.