قادة آسيان يعقدون قمة مع استبعاد الحاكم العسكري لميانمار

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يعقد قادة دول جنوب شرب آسيا "آسيان" قمتهم السنوية اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، حيث يناقشون تطورات قضية ميانمار والنزاع على السيادة في بحر الصين الجنوبي، وسبل مكافحة فيروس كورونا.وطبقا لما ذكرته الأمانة العامة لآسيان ومكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري لدى آسيان، سيشارك في قمة هذا العام قادة الدول الأعضاء في آسيان، بما في ذلك بروناي التي تستضيف القمة، والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافوره.وتعقد قمة هذا العام بدون حضور الحاكم العسكري لميانمار"مين آونغ هلاينغ"، الذي استولى على السلطة في شهر فبراير الماضي، حيث تم استبعاده لرفضه اتخاذ خطوات لإنهاء أعمال العنف الدموية هناك.وبعد اختتام القمة، ستعقد محادثات قمة موسعة ذات صلة بآسيان بمشاركة عدد من قادة الدول المعنية حتى يوم الثامن والعشرين من أكتوبر، بمشاركة قادة كل من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند وروسيا.وعلى هامش هذه القمة ستقعد غدا الثلاثاء قمة بين آسيان وكوريا الجنوبية والصين واليابان، وقمة أخرى لدول شرق آسيا بمشاركة قادة 18 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان.وسوف يؤكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في القمة الموسعة اليوم عزم كوريا الجنوبية على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في رابطة آسيان.يذكر أن رابطة آسيان تضم في عضويتها عشر دول تقع في منطقة جنوب شرق آسيا، وقد تأسست في 8 أغسطس من عام 1967.