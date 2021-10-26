وفاة الرئيس السابق روه تيه وو عن عمر يناهز 88 عاما

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توفي "روه تيه وو"، الذي كان الرئيس الثالث عشر لكوريا الجنوبية، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى جامعة سيول الوطنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وقد تم نقل روه إلى المستشفى مؤخرًا بعد تدهور صحته.ومنذ إجراء جراحة لإزالة سرطان البروستاتا في عام 2002، كان "روه" يتلقى الرعاية الصحية في منزله. كما كان يعاني من الضمور الدماغي والربو.وُلِد "روه" في بلدة "دالسونغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية في 4 ديسمبر 1932، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الكورية، وعمل كوزير للرياضة والداخلية، كما عمل مشرعًا في الجمعية الوطنية الثانية عشرة ورئيسا لحزب العدالة الديمقراطي.ثم برز باعتباره الرجل الثاني في النظام العسكري الجديد بقيادة "تشون دو هوان" الذي استولى على السلطة من خلال انقلاب عسكري بعد وفاة الرئيس "بارك تشونغ هي".وتم انتخاب "روه" رئيسًا في فبراير 1988، وكان أحد أبرز جوانب إدارته هو استضافة أولمبياد سيول عام 1988 وسياسته الخارجية المسماة بسياسة "نورد بوليتيك".ولكن بعد تنحيه من منصبه، سُجن "روه" خلف القضبان مع "تشون"، وحُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا لتورطه في قمع انتفاضة "كوانغجو" في 18 مايو وجمع المليارات من الأموال المشبوهة.وقد أطلق سراحه من السجن في ديسمبر عام 1997 بعد أن حصل على عفو خاص.وسيتم إنشاء مذبح تذكاري في مستشفى جامعة سيول الوطنية. وقد خلف "روه" من بعده زوجته "كيم أوك سوك" وابنته "سوه يونغ" وابنه "جيه هيون".