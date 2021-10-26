المكتب الرئاسي يقول إنه ستتم إقامة جنازة رسمية للرئيس الراحل روه تيه أوه

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قال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الرئيس السابق "روه تيه أوه"، الذي توفي في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، مؤهل لإقامة جنازة رسمية بموجب القانون، موضحا أن هناك مسائل إجرائية يجب تجاوزها.وأدلى "يو يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس بهذا التصريح أمس الثلاثاء خلال جلسة تفتيش برلمانية ردا على سؤال ذي صلة، حيث قال إن إدانة "روه" في المحكمة والعواقب المترتبة على ذلك ليست من بين تلك العوامل التي تمنع تنفيذ الجنازة الرسمية.وفيما يتعلق بما إذا كان سيتم دفن الرئيس الراحل في المقبرة الوطنية، قال "يو" إن هذا يتطلب أيضا إجراء مداولات منفصلة، موضحا أن المكتب الرئاسي سيناقش هذا الأمر وفقا للإرشادات الداخلية.ويذكر أن الرئيس الكوري الأسبق "روه تيه أوه" قد توفي بالأمس، وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما، لتورطه في انتفاضة "كوانغ جو" في 18 مايو، واختلاس أموال بملايين الدولارات. وقد أطلق سراحه من السجن في ديسمبر 1997 بعد أن منحه الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" عفوا خاصا.